Alanya’da bu kez meydana gelen kaza değil ama alınan önlem korkuttu

EDİNİLEN bilgiye göre kaza D-400 Karayolu, Alanya-Antalya yönünde meydana geldi. Alanya istikametine doğru seyir halinde olan tüp yüklü kamyonet, aynı istikamette giden bir başka araca arkadan çarptı. Maddi hasarlı olarak atlatılan kaza nedeniyle çevre yolunda kısa süreli olarak trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kaza sonrası alınan güvenlik önlemi ise görenleri şaşırttı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan şeride uyarı levhası koyan sürücü, levhanın arkasına da tüp koydu.