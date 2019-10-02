Alanya'da bu kavşağa dikkat! Kaza kavşağı
Güllerpınarı Mahallesi, Büyük Otel Kavşağı'nda kazalar hiç bitmiyor
ASAYİŞ 02.10.2019, 21:05 02.10.2019, 21:24
ALANYA'DA adı sürekli kazalarla anılan Büyük Otel Kavşağı'nda irili ufaklı kazalara her gün yenileri ekleniyor. Çevre esnafı ve bölgede yaşayan vatandaşlar, kazaların nedeninin sinyalizasyon sistemindeki sorun olduğunu iddia ediyor. Vatandaşlar "Sinyalizasyondaki sorun giderilirse kazalar durur" diyor.
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|2