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Alanya'da bu kavşağa dikkat! Kaza kavşağı

Güllerpınarı Mahallesi, Büyük Otel Kavşağı'nda kazalar hiç bitmiyor

ASAYİŞ 02.10.2019, 21:05 02.10.2019, 21:24
Alanya'da bu kavşağa dikkat! Kaza kavşağı
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ALANYA'DA adı sürekli kazalarla anılan Büyük Otel Kavşağı'nda irili ufaklı kazalara her gün yenileri ekleniyor. Çevre esnafı ve bölgede yaşayan vatandaşlar, kazaların nedeninin sinyalizasyon sistemindeki sorun olduğunu iddia ediyor. Vatandaşlar "Sinyalizasyondaki sorun giderilirse kazalar durur" diyor.

#Güllerpınarı Mahallesi #Büyük Otel Kavşağı
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