Alanya'da bu kavşağa dikkat! Kaza kavşağı

ALANYA'DA adı sürekli kazalarla anılan Büyük Otel Kavşağı'nda irili ufaklı kazalara her gün yenileri ekleniyor. Çevre esnafı ve bölgede yaşayan vatandaşlar, kazaların nedeninin sinyalizasyon sistemindeki sorun olduğunu iddia ediyor. Vatandaşlar "Sinyalizasyondaki sorun giderilirse kazalar durur" diyor.