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Alanya'da 'bu kadar da olmaz' dedirten hırsızlık

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timlerince hamburgerciden ekmek kasası ve pastaneden börek tepsisi çalan anne birlikte iki oğlu yakalandı

ASAYİŞ 01.11.2019, 11:23 01.11.2019, 11:31
Alanya'da 'bu kadar da olmaz' dedirten hırsızlık
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, 31 Ekim günü saat 05:00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren hamburger dükkanından 3 bin TL değerinde 150 adet plastik hamburger ekmek kasası, bir pastaneden de 2 bin 500 TL değerinde 9 adet börek tepsisi, 1 adet çadır ve 6 adet sandalye çalındı. Olayın ardından hamburger ve pastane yetkililerince Mahmutlar jandarmaya şikayette bulunuldu. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerince hırsızlık yapılan yer ve çevresinde yapılan araştırmalarda olayın 1 kadın ve 2 erkek şahıs tarafından beyaz kamyonet ile gerçekleştirildikleri tespit eden JASAT ekipleri, kamyonetin geldiği güzergah üzerinde çalışma yaparak plaka bilgisinden şüphelilerin adresi belirlendi.

ÇALINAN MALZEMELER BAHÇEDE BULUNDU

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri Mahmutlar Mahallesi'nde şüphelilerin adreslerine yaptıkları baskında hamburciden ve pastaneden çaldıkları malzemeyle yakalanan Kezban D, erkek çocukları olan iki kişi yakalanarak gözaltına aldı. Çalıntı malzemeleri taşıyan kamyonetin trafikten men kaydı çıkması üzerine otoparka çekilirken küçük oğlu tarafından kullanıldığı tespit edildi. Hırsızlık suçundan yakalanan anne ve iki oğlu Mahmutlar Jandarma Karakol komutanlığında ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Çalıntı malzemeler ise işletme sorumlularına teslim edildi.

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
#Jandarma Suç Araştırma #Alanya #hırsızlık #Jandarma
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