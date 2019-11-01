Alanya'da 'bu kadar da olmaz' dedirten hırsızlık
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timlerince hamburgerciden ekmek kasası ve pastaneden börek tepsisi çalan anne birlikte iki oğlu yakalandı
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, 31 Ekim günü saat 05:00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren hamburger dükkanından 3 bin TL değerinde 150 adet plastik hamburger ekmek kasası, bir pastaneden de 2 bin 500 TL değerinde 9 adet börek tepsisi, 1 adet çadır ve 6 adet sandalye çalındı. Olayın ardından hamburger ve pastane yetkililerince Mahmutlar jandarmaya şikayette bulunuldu. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerince hırsızlık yapılan yer ve çevresinde yapılan araştırmalarda olayın 1 kadın ve 2 erkek şahıs tarafından beyaz kamyonet ile gerçekleştirildikleri tespit eden JASAT ekipleri, kamyonetin geldiği güzergah üzerinde çalışma yaparak plaka bilgisinden şüphelilerin adresi belirlendi.
ÇALINAN MALZEMELER BAHÇEDE BULUNDU
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri Mahmutlar Mahallesi'nde şüphelilerin adreslerine yaptıkları baskında hamburciden ve pastaneden çaldıkları malzemeyle yakalanan Kezban D, erkek çocukları olan iki kişi yakalanarak gözaltına aldı. Çalıntı malzemeleri taşıyan kamyonetin trafikten men kaydı çıkması üzerine otoparka çekilirken küçük oğlu tarafından kullanıldığı tespit edildi. Hırsızlık suçundan yakalanan anne ve iki oğlu Mahmutlar Jandarma Karakol komutanlığında ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Çalıntı malzemeler ise işletme sorumlularına teslim edildi.
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5