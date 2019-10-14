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Alanya’da bir restorana sahte içki baskını 

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlileri, ilçe genelinde “Gümrük kaçağı, sahte ve bandrolsüz içki” satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ASAYİŞ 14.10.2019, 19:11
Alanya’da bir restorana sahte içki baskını 
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ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlileri, ilçe genelinde “Gümrük kaçağı, sahte ve bandrolsüz içki” satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. KOM ekipleri,  Kızlarpınarı Mahallesi, otogar arkasında bulunan bir restoranda kaçak ve sahte içki bulunduğu bilgisine ulaştı. Restorana yapılan baskında, plastik su bidonları içerisinde  15 litre votka şüphelisi sıvı ve 5 litre rakı şüphelisi sıvı ele geçirildi. 
Olayla ilgili Ali Nazmi G. adlı şahıs gözaltına alındı.

#Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı #Restoran #sahte içki baskını
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