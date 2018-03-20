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Alanya'da bir kuyumcu soygunu daha

Avsallar'da geçen hafta yaşanan soygunun ardından Alanya'da bir kuyumcu daha soyuldu

Alanya'da bir kuyumcu soygunu daha

Avsallar'da geçen hafta yaşanan soygunun ardından Alanya'da bir kuyumcu daha soyuldu

20 Mart 2018 Salı 13:15
Alanya'da bir kuyumcu soygunu daha
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AVSALLAR Mahallesi'nde geçen hafta meydana gelen kuyumcu soygununun ardından Alanya'da bir kuyumcu soygunu daha meydana geldi. Alanya'nın Çarşı Mahallesi, Damlataş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Hamit Can’a ait Larsen's Kuyumcu, sabaha karşı kimliği belirsiz 2 kişi tarafından soyuldu. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, kuyumcu dükkanına kepenkleri patlatarak giren şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürürken  şüphelilerin yaklaşık 50 adet kolye , 100 adet küpe,  90 adet zincir  çaldıkları belirlendi.

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Son Güncelleme: 20.03.2018 13:28
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AvsallarAlanyaLarsens KuyumcuSoygunKuyumcu
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