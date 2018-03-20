AVSALLAR Mahallesi'nde geçen hafta meydana gelen kuyumcu soygun unun ardından Alanya 'da bir kuyumcu soygunu daha meydana geldi. Alanya'nın Çarşı Mahallesi, Damlataş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Hamit Can’a ait Larsen's Kuyumcu, sabaha karşı kimliği belirsiz 2 kişi tarafından soyuldu. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, kuyumcu dükkanına kepenkleri patlatarak giren şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürürken şüphelilerin yaklaşık 50 adet kolye , 100 adet küpe, 90 adet zincir çaldıkları belirlendi.

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