Alanya’da bir bara sahte içki operasyonu

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığın kordinesinde Alanya Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tatil sezonunun başlaması sebebiyle Gümrük Kaçağı-Sahte Bandrollü içki satışı olabileceğine yönelik olarak Çarşı Mahallesi'ndeki bir barın deposunda Gümrük Kaçağı-Sahte olduğu değerlendirilen içkilerin olduğu yönünde bilgi alınması üzerine depoya yapılan baskında votka 700 ml 225 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı/sahte votka, ve 5 Lt ‘lik pet şişe içerisinde yaklaşık 4 litre votka şüphelisi sıvı ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak G.D yakalanarak gözaltına alınarak KOM Büro Amirliğine götürülerek hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.