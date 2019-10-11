banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Alanya’da bir bara sahte içki operasyonu

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Çarşı Mahallesi'ndeki bir barın deposuna yaptıkları baskında pet şişede 4 Litre ve 225 şişe sahte votka ele geçirildi.

ASAYİŞ 11.10.2019, 10:30 11.10.2019, 11:26
Alanya’da bir bara sahte içki operasyonu
banner404

Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığın kordinesinde Alanya Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tatil sezonunun başlaması sebebiyle Gümrük Kaçağı-Sahte Bandrollü içki satışı olabileceğine yönelik olarak Çarşı Mahallesi'ndeki bir barın deposunda Gümrük Kaçağı-Sahte olduğu değerlendirilen içkilerin olduğu yönünde bilgi alınması üzerine depoya yapılan baskında votka 700 ml 225 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı/sahte votka, ve 5 Lt ‘lik pet şişe içerisinde yaklaşık 4 litre votka şüphelisi sıvı ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak G.D yakalanarak gözaltına alınarak KOM Büro Amirliğine götürülerek hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

#Sahte içki operasyonu #Bar #Alanya
Yorumlar (0)
32°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
İmsak 05:35
Güneş 06:55
Öğle 12:49
İkindi 16:01
Akşam 18:33
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545