Alanya’da bir anda fenalaşıp yere yığılan kadından haber geldi!

MEHMET AL

EDİNİLEN bilgiye göre olay, az önce Alanya'nın kalbi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) binası arkasında meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen yaşlı kadın, simit aldı. Ardından yürümeye başlayan kadın, bir anda yere düştü. Çevreden yetişen vatandaşlar bayıldığını fark ettikleri kadının kalbini kontrol ettiler. Vatandaşlar, kalbinin durduğunu saptadıkları kadına kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar. Kadının bayıldığı anda haber verilen ambulansın 30 dakika sonra geldiği iddia edildi ve vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Kadını suni teneffüs ve kalp masajı ile yaşatmaya çalışan vatandaşlar "Ambulans gecikti" dediler.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ile Özel Yaşam Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Ö., yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca Ayşe Ö. cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 17:50