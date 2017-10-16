Alanya'da bin 464 kaçak parfüm ele geçirildi

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, ilçeye Denizli plakalı bir otomobille kaçak parfüm getirilerek satış yapıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, tespit üzerine Hacet Mahallesi'nde 20 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çeşitli markalarda bin 464 adet parfüm ele geçilirken, olayla ilgili sürücü F.A gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.