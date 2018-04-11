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Alanya'da bıçaklı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı

Alanya'da 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. 

Alanya'da bıçaklı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı

Alanya'da 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. 

11 Nisan 2018 Çarşamba 13:48
Alanya'da bıçaklı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Cikcilli Mahallesi’nde geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde laf atma meselesinden çıktığı öğrenilen kavgada isimleri öğrenilemeyen şüpheliler A.S.’yi darp etti. Babası A.S.’nin darp edildiği haberini alan oğlu M.S. (21) arkadaşlarını da yanına alarak olayın gerçekleştiği yere gitti. Burada 11 kişinin bulunduğu 2 grup sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. elinde bulunan bıçakla M.U.’yu (26) vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. M.U. kanlar içinde yere yığılırken o sırada yoldan geçen bir vatandaş kavgayı görerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.U. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olay yerine gelen polis ise kavga eden grupları ayırırken, bıçaklı yaralama olayına karışan M.S.(21) ve İ.K.'yi (20) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K ve M.S. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Ağır yaralı M.U.’nun ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

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Son Güncelleme: 11.04.2018 14:00
Anahtar Kelimeler:
AlanyaBıçaklı KavgaGözaltı
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