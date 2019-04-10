Alanya'da beton mikseri dehşeti! Önüne geleni biçti

Mehmet AL

KAZA, dün gece saat 22.00 sıralarında Tosmur Kavşağı'nda meydana geldi. Alanya'dan Konaklı istikametine giden Durmuş Y. idaresindeki 15 PL 090 plakalı beton mikseri kamyonun frenlerinin boşalması sonucu kırmızı ışıkta duran Alman uyruklu 69 yaşındaki Klaus Ferdırand Varnen Zerre'nin kullandığı 07 MA 201 plakalı otomobile,27 yaşındaki Mehmet Kul'un kullandığı 07 HHN 18 plakalı otomobile, Hakan D'nin kullandığı 01 RZ 747 plakalı otomobile, Tunahan K.'nın idaresindeki 07 HRH 15 plakalı otomobile ve Hasan Kırcı'nın kullandığı 42 DLH 42 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı. Yaşanan kazada 07 MA 201 plakalı otomobilin sürücüsü Alman Uyruklu Klaus Ferdırand Varnen Zerre, 07 HHN 18 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Kul ve otomobilde yolcu olan 26 yaşındaki Arzu Sümer ile 10 yaşındaki Ali Efe Sümer yaralandılar.Kaza yeri adeta savaş alanına döndü. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından çağırılan 112 Acil Servis ile Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza yerinde hurdaya dönen araçlar çekiciyle yoldan çekilirken, beton mikseri sürücüsü Durmuş Y. Cumhuriyet Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2019, 17:26