Alanya’da Belediye işçisinin acı ölümü!
Alanya Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Adnan Sütçü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
ASAYİŞ 10.10.2019, 11:05 10.10.2019, 11:09
ALANYA Belediyesi’nde uzun süredir temizlik görevlisi olarak çalışan Adnan Sütçü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sütçü'nün ani ölümü başta ailesi olmak üzere yakınları ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir personelinin vefatına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ‘Personelim Adnan Sütçü geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Cenazesi bu gün ikindi namazına müteakip Hacıbaba Mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi Çıplaklı Mahallesi Çataloluk mevkiindeki evinde yapılacaktır. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.’
Yeni Alanya olarak merhuma Allahtan rahmet kederli ailesine baş sağlığı dileriz.
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