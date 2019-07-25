Alanya’da bariyerlere çarpan otomobile jandarma böyle müdahale etti

Alanya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı

Alanya’da bariyerlere çarpan otomobile jandarma böyle müdahale etti
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HABERİN GALERİSİ
Alanya’da bariyerlere çarpan otomobile jandarma böyle müdahale etti

Alanya’da bariyerlere çarpan otomobile jandarma böyle müdahale etti

EDİNİLEN ilk bilgilere göre kaza, D400 Karayolu Seki Mahallesi etabında meydana geldi. Alanya’dan Gazipaşa yönüne seyreden MG AS 88 90 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil önce bariyerlere çarptı. Ardından şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınırken jandarma ekipleri olası bir yangını önlemek için araca yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

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