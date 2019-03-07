Alanya’da barda yangın paniği!

Mehmet AL

YANGIN, sabah saatlerinde Çarşı Mahallesi 1. Sokak üzerindeki 2 katlı bir barda çıktı. Mutfak kısmında bulunan derin dondurucu bir anda kısa devre yaparak alev aldı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye aracı yangına müdahale etti. Çalışma sonunda kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 12:45