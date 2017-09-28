Alanya'da bankamatik hırsızlığı yapan dolandırıcı yakalandı

Haber: Mehmet AL

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,Antalya ve Alanya'da ATM'ye kart kopyalama düzeneği yerleştirerek vatandaşların hesabından para çeken şüphelinin peşine düştü. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin yerini tespit eden polis, önceki gün yaptığı operasyonla H.B'yi gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan sorgusunda, Antalya'da ve Alanya'da 900 vatandaşın banka kartlarını kopyaladığı ve hesaplarından para çektiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.B.,Alanya Adliyesi'ne getirildi. H.B çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.