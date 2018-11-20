Alanya'da balon balığı zehirlenmesi!

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde 58 yaşındaki Ali Yüzen denizde tuttuğu Balon balığını yemesi sonucunda zehirlenerek ALKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı

Alanya'da balon balığı zehirlenmesi!
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Mehmet AL
OLAY dün akşam Mahmutlar Mahallesi'nde denizden balık tutan 58 yaşındaki Ali Yüzen tuttuğu balığı evine götürerek yemesi sonucunda gece saat 03.00 sıralarında rahatsızlandı. Yakınları tarafından çağırılan 112 acil ambulansla ALKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine götürüldü. İlk müdahelede Yüzen'in kalbinin durduğunu tespit eden doktorlar Yüzen'in kalbini çalıştırarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına aldı. Yüzen'in Balon balığını yemesi sonucunda zehirlendiği tespit edildi. 
BALON BALIĞININ YENMESİ TEHLİKELİ
Zehirlenme belirtileri genellikle balon balığının tüketiminden 20 dakika ila 2 saat içinde uyuşukluk, ağız çevresinde karıncalanma, mide bulantısı ve kusma şeklinde ortaya çıkabiliyor.
Felç, bilinç kaybı, solunum yetmezliği gibi daha ciddi belirtilerin de görülebildiği balon balığı zehirlenmesi, bazen ölümle de sonuçlanabiliyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 23:51
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