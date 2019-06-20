Alanya’da bahçeye gitmek için evden çıkan adamdan iyi haber geldi

EDİNİLEN bilgiye göre, saat 10.10 sularında bahçeye gitmek üzere evden ayrılan 52 yaşındaki Salih Uğurkutu’dan yakınları bir daha haber alamadı. Akli dengesi yerinde olan ancak geçirdiği bir trafik kazası sonrası zaman zaman hafıza kaybı yaşayan Uğurkutu’nun bulunması için yakınları seferber oldu. Kolluk kuvvetlerinden yardım isteyen Uğurkutu’nun yakınları aynı zamanda sosyal medya üzerinden de kayıp ilanı yayınlayarak Salih Uğurkutu’yu görenlerin polis veya jandarmaya haber vermelerini istediler. Salih Uğurkutu’nun oğlu Erhan Uğurkutu babasının en son sahil şeridinden Alanya istikametinde ilerlediğini görenlerin olduğunu belirterek, babasını görenlerin kendilerine 0533 795 71 07 nolu telefon numarasından da ulaşabileceğini söyledi. Aynı zamanda Alanya’nın renkli simalarından Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından Selehattin Uğurkutu’nun da eniştesi olan Salih Uğurkutu, bulundu. Salih Uğurkutu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 16:03