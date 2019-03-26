Alanya’da bahçe yangını korkuttu

Alanya’da bahçede çıkan yangında portakal, nar ağaçları ve elektrik direkleri zarar gördü

Alanya’da bahçe yangını korkuttu
banner404

Mehmet AL
ALANYA'YA bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde Mehmet Yaman’a ait bahçede dün 20.00 sıralarında yangın çıktı.Henüz nedeni belirlenemeyen yangından dumanların yükseldiği gören çevredekiler 112 Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında bahçe içindeki çok sayıda portakal ile nar ağacı ve elektrik direkleri zarar gördü. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
'Eşimi yanlışlıkla vurdum' diyen zanlı...
'Eşimi yanlışlıkla vurdum' diyen zanlı...
  1. GÜNCEL

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner540

banner518

banner481

banner472

banner479