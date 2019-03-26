Alanya’da bahçe yangını korkuttu

Mehmet AL

ALANYA'YA bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde Mehmet Yaman’a ait bahçede dün 20.00 sıralarında yangın çıktı.Henüz nedeni belirlenemeyen yangından dumanların yükseldiği gören çevredekiler 112 Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında bahçe içindeki çok sayıda portakal ile nar ağacı ve elektrik direkleri zarar gördü. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.