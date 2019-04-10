Alanya'da bacanağını katleden cani bugün hakim karşısına çıkacak

MEHMET AL

EDİNİLEN bilgilere göre, cinayet dün saat: 16:00 sıralarında Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Marketçi Mustafa Ç. (53) husumetli olduğu bacanağı Hüseyin Kodal'ı (49) aracında pompalı av tüfeğiyle başından vurdu. 4 el ateş edilen Hüseyin Kodal, aracın şoför mahallinde feci şekilde can verdi. Seken saçmalar, yoldan geçen Bahri Yılmaz'ı da yaraladı.

Hafif yaralanan Yılmaz, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, cinayet zanlısı Mustafa Ç. olaydan kısa süre sonra jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Mustafa Ç. bu sabah Jandarma ekiplerince adliyeye götürüldü.

İKİ BACANAK KAVGA ETTİ

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce kavga ettiler Kavgada marketçi Mustafa Ç'nin kolu kırıldı. Mustafa Ç. Hüseyin Kodal'dan şikayetçi oldu. Kavgaya ilişkin dava dün sonuçlandı ve Kodal 2 yıla kadar hapis cezası aldı. Kodal, Mustafa Ç'nin marketin önünde bu yüzden kavga ettikleri iddia edildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2019, 10:41