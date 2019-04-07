Alanya’da azılı hırsız son işinde kıskıvrak yakalandı

Mehmet AL

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 5 ayrı işyerinden hırsızlık yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti. Tıp kutularından ve kasalardan para çalınan işyerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek soruşma başlatan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelisinin 19 yaşındaki Volkan H. E. olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçerek şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin hırsızlık yapmak için dün saat 01.30 sıralarında Oba Mahallesi’ndeki bir pastaneye girdiği belirlendi. Bunun üzerine işyerine giren polis, Volkan H. E.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Volkan H. E.’nin üst aramasında ise 5 gram eroin çıktı. Cumhuriyet Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.