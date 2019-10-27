Alanya'da aynı kavşak aynı manzara: Bu kez de 3 araç birbirine girdi

SÜREKLİ yaşanan kazalarla gündeme gelen Yeni Çevreyolu Aşağıoba Kavşağı'nda kazalar bitmek bilmiyor. Her kazada aynı manzaraların yaşandığı tehlikeli kavşakta bu kez de üç araç birbirine girdi. 33 L 7668, 07 HUT 07 ve plakası öğrenilemeyen üçüncü bir araç kavşakta çarpıştı. Sürücülerin araçları dışında tartıştıkları görülürken tehlikeli kavşakta özellikle de maç günleri yaşanan kazalar artık kırmızı alarm vermeye başladı. Önlem alınması gereken kavşakta bu kez büyük şans eseri can kaybı yaşanmadı. Bu görüntüleri daha ne kadar izleyeceğimiz ise merak konusu.