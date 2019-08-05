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Alanya’da ayağına palet düşen market işçisi yaralandı
Alanya’da alışveriş merkezinde çalıştığı sırada bir anlık dalgınlık sonucu ayağına palet düşmesi sonucu yaralandı.
ASAYİŞ 05.08.2019, 15:36 Melike Temir
Mehmet AL
OLAY, dün saat 11.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Transpaletle rafa ürün koyan Murat A.(45) bir anlık dalgınlık sonucu ayağına palet düştü. Ayağı ezilen Murat A.’nin çığlıkları duyan iş arkadaşları yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat A.’i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Murat A.’nın ayak parmaklarında kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.
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