Alanya'da asker uğurlama kanlı bitti! 1 yaralı
Alanya’da asker uğurlama töreninde havaya ateş açıldı. Maganda silahından çıkan kurşun yaralanmasına neden oldu.
ASAYİŞ 30.09.2019, 11:48 30.09.2019, 17:33
OLAY dün akşam saatlerinde Alanya'nın Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle meydanında düzenlenen asker uğurlama töreninde bazı davetliler havaya rastgele ateş açmaya başladı. Silahtan çıkan mermilerin biri Talat Gülten’i isabet etmesiyle eline isabet etmesiyle yaralandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili Ş. D. isimli şüpheliyi gözaltına alındı.
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