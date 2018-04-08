Alanya'da aşırı alkol can aldı

YENİ Alanya ’nın edindiği ilk bilgilere göre, Alanya’nın Cikcilli Mahallesi ’nde ikamet eden 19 yaşındaki Alper Yeşilova , arkadaşlarıyla birlikte alkol aldı. Aşırı miktarda alkol aldığı iddia edilen Yeşilova, ilk belirlemelere göre geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yeşilova, bugün ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hacıbaba Mezarlığı’na defnedilecek. Yeşilova’nın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin sonuçlanmasıyla belirlenecek.

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