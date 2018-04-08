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Alanya'da aşırı alkol can aldı

Alanya’da aşırı derecede alkol alan bir kişi, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Alanya'da aşırı alkol can aldı

Alanya’da aşırı derecede alkol alan bir kişi, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

08 Nisan 2018 Pazar 12:34
Alanya'da aşırı alkol can aldı
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YENİ Alanya’nın edindiği ilk bilgilere göre, Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’nde ikamet eden 19 yaşındaki Alper Yeşilova, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldı. Aşırı miktarda alkol aldığı iddia edilen Yeşilova, ilk belirlemelere göre geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Yeşilova, bugün ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hacıbaba Mezarlığı’na defnedilecek. Yeşilova’nın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin sonuçlanmasıyla belirlenecek.

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Son Güncelleme: 08.04.2018 12:45
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAlkolCikcilli MahallesiYeşilova
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