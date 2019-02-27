Alanya’da arkadaş katili tutuklandı

- Mehmet AL

OLAY, önceki gece Dinek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden ayrılma konusunda aralarında anlaşmazlık çıkması sonucunda ev arkadaşları Recep.E. (44) ve Nevzat Esen (52) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine Recep E., yanındaki bıçak ile Nevzat Esen'i vücudunun 6 yerinden bıçakladı. Ardından durumu sağlık ekiplerine bildiren Recep E., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine de evi bulma konusunda yardımcı olduktan sonra olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince yapılan muayenede Nevzat Esen'in aşırı kan kaybından öldüğü tespit edildi. Nevzat Esen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Nevzat Esen'in bir ay önce eşinden boşandığı ve soğuk demirci olarak çalıştığı belirtildi. Olayın ardından kaçan Recep E. dün gece saat 01.40 sıralaraında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin sıkı çalışması sonucunda Alanyum arkasındaki Aliş Cami avlusunda yakalanarak gözaltına alındı. Arkadaşını bıçaklayarak ölümüne sebeb olan zanlı Recep E., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 19:13