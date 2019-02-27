Alanya’da arkadaş katili cami avlusunda yakalandı

- Mehmet AL

OLAY, önceki gece Dinek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden ayrılma konusunda aralarında anlaşmazlık çıkması sonucunda ev arkadaşları Recep.E. (44) ve Nevzat Esen (52) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine Recep E., yanındaki bıçak ile Nevzat Esen'i vücudun 6 yerinden bıçakladı. Ardından durumu sağlık ekiplerine bildiren Recep E., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine de evi bulma konuşunda yardımcı olduktan sonra olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince yapılan muayenede Nevzat Esen'inin aşırı kan kaybından öldüğü tespit edildi. Nevzat Esen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Nevzat Esen'in bir ay önce eşinden boşandığı ve soğuk demirci olarak çalıştığı belirtildi. Olayın ardından kaçan Recep E. dün gece saat:01:40 sıralaraında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine Bağlı ekipler sıkı çalışma sonrasında Alanyum arkasındaki Aliş Cami avlusunda yakalanarak gözaltına alındı. arkadaşını bıçaklayarak ölümüne sebeb olan zanlı Recep E., ifadesi alınmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 11:38