Alanya’da aranan 11 şüpheli gözaltında

Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 3'ü kadın 11 şüpheli gözaltına aldı

Alanya’da aranan 11 şüpheli gözaltında
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Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, borçlunun ödeme şartının ihlali ile benzeri suçlardan aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, daha önce adreslerini belirledikleri çeşitli suçlardan aranan E.D., İ.P., G.U. isimli kadınlar ile H.D., Y.E.Ö., Y.O., H.Ç., Ş.T., M.K., K.A. ve K.E. gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 17:46
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