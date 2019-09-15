Alanya'da apartmanın çatısından atlayarak intihar etti
Alanya'da 5 katlı apartmanın çatısından kendini boşluğa bırakan K. Ç. yaşamını yitirdi.
ASAYİŞ 15.09.2019, 14:25 15.09.2019, 14:30
ALANYA'DA bağlı Hacet Mahallesi'nde dün gece bir apartmanın 5'inci katına çıkan K. Ç. iddiaya göre kendini boşluğa bıraktı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği K. Ç., ambulansla götürüldüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
İntihar ettiği değerlendirilen K. Ç.'nin cenazesi Güler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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