Alanya'da apartmanın çatısından atlayarak intihar etti

ALANYA'DA bağlı Hacet Mahallesi'nde dün gece bir apartmanın 5'inci katına çıkan K. Ç. iddiaya göre kendini boşluğa bıraktı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği K. Ç., ambulansla götürüldüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İntihar ettiği değerlendirilen K. Ç.'nin cenazesi Güler Mezarlığı'nda toprağa verildi.