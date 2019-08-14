Alanya'da apartmanda elektrik panosu bomba gibi patladı

Mehmet AL

ALANYA'DA akşam saatlerinde Galatasaray Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda elektrik panosunun kontağından kaynaklanan yangında elektrik panosu bomba gibi patladı patlama sonrası panoda başlayan yangın aparetman sakinlerini korkuttu. Vatandaşların itfaiyeye haber vermesi sonucu yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.