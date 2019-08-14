Alanya'da apartmanda elektrik panosu bomba gibi patladı
Alanya'da apartmanda elektrik panosunun patlaması sonucunda panoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
ASAYİŞ 14.08.2019, 21:28 14.08.2019, 21:32 Enes Subaşı
Mehmet AL
ALANYA'DA akşam saatlerinde Galatasaray Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda elektrik panosunun kontağından kaynaklanan yangında elektrik panosu bomba gibi patladı patlama sonrası panoda başlayan yangın aparetman sakinlerini korkuttu. Vatandaşların itfaiyeye haber vermesi sonucu yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.
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