Alanya'da anneye öz oğlunu tacizden 6 yıl

Mehmet AL

OLAY, 4 Temmuz 2018 Tarihinde Alo 183 Sosyal Destek Hattı’na yapılan bir ihbarla ortaya çıktı. İddiaya göre J.G., yabancı erkeklerle telefonda görüntülü konuştuğu sırada 5 yaşındaki oğlu H.M.T.’yi istismar etti. İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda H.M.T.’nin babası M.T.’nin de şikayeti üzerine J.G. hakkında Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde “Çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla dava açıldı. Tutuksuz yargılanan J.G., son kez hakim karşısına çıktı. Beraatını talep eden J.G., mahkeme heyetince 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 16:43