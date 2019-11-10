Alanya'da anne-oğlun hırsızlığı kameraya yansıdı

Mehmet AL

ALANYA'NIN Cikcilli Mahallesi'ndeki bir mağazada anne ve oğlunun yaptığı hırsızlık, mağaza müdürünün şüphesi üzerine güvenlik kameraları ile takip etmesiyle ortaya çıktı. Mağaza müdürü tarafından odasına çağırılan anne ve oğlunun çaldıklarını görünce şaşkınlığını gizleyemeyen müdür polise haber vererek şikayetçi oldu.

KADININ ÜZERİNDEN 3 SÜTYEN ÇIKTI

Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen kadının üzerinde yapılan aramanın sonucu 3 sütyen bulundu. Yapılan kimlik tespitinde Fatma A. ve oğlu Murat Ö. olduğu tespit edilirken Murat Ö. polislikten ihraç edildiği öğrenildi. Karakolda ifadeleri alınan anne ve oğlu nöbetçi cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı. Çalınan 16 parça malzeme mağaza müdürüne teslim edildi.