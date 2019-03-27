Alanya'da ani ölüm! Uyurken kalbine yenildi

MEHMET AL

ANTALYA’dan çalışmak için Alanya’ya geldiği belirlenen 57 yaşındaki Celal Öztürk, geceyi, Kızlarpınarı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir yakınına ait dövmeci dükkanında geçirdi. Sabah saatlerinde işyerini açmak için gelen yakını Öztürk’ü çekyat üzerinde hareketsiz yatarken görünce durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Öztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Sara hastası olduğu öğrenilen Öztürk’ün ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor. Olay yeri ekiplerinin çevrede yaptığı incelemenin ardından Öztürk’ün cenazesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlığı morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 13:06