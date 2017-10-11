Alanya'da alt geçitte akılalmaz ölüm

Başının üzerine düşen Tansu Evrendilek ağır yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ardından Tansu Evrendilek ambulansla Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Tansu Evrendilek kurtarılamadı. Alanya Cumhuriyet Savcılığı'nca hastane morgunda yapılan otopsinin ardından Evrendilek'in cenazesi ailesine teslim edildi.

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