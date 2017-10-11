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11 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
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Alanya'da alt geçitte akılalmaz ölüm

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki alt geçitin yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvarından düşen 41 yaşındaki Tansu Evrendilek kaldırıldığı ALKÜ Hastanesi'nde hayatını kaybetti

Alanya'da alt geçitte akılalmaz ölüm

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki alt geçitin yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvarından düşen 41 yaşındaki Tansu Evrendilek kaldırıldığı ALKÜ Hastanesi'nde hayatını kaybetti

11 Ekim 2017 Çarşamba 09:22
Alanya'da alt geçitte akılalmaz ölüm
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Haber: Mehmet AL
OLAY, önceki gün gece saatlerinde Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde Petrol Ofisi karşısındaki altgeçitte meydana gelen olayda 41 yaşındaki evli kadın Tansu Evrendilek altgeçit duvarından yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.
HAYATINI KAYBETTİ

Başının üzerine düşen Tansu Evrendilek ağır yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ardından Tansu Evrendilek ambulansla Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Tansu Evrendilek kurtarılamadı. Alanya Cumhuriyet Savcılığı'nca hastane morgunda yapılan otopsinin ardından Evrendilek'in cenazesi ailesine teslim edildi.

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Son Güncelleme: 11.10.2017 09:39
Anahtar Kelimeler:
Tansu EvrendilekAlanyaMahmutlarAltgeçitKaza
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