Alanya'da Alman turist kayıp

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya ’nın Avsallar bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki Alman vatandaşı Peter Drechsel ’den 1 haftadır haber alamayan yakınları jandarmaya bilgi verdi. Jandarma ekipleri Drechsel’in Avsallar Mahallesi nde yaşadığı eve geldi. Evde ve çevresinde araştırma yapan jandarma ekipleri, Drechsel’in 1 haftadır ortada olmadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, arama köpekleriyle Avsallar ve İncekum bölgesinde arama çalışması başlattı.

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