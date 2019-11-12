Alanya'da Alman turist evinde ölü bulundu
Alanya'nın Oba Mahallesi'nde yerleşik olarak yaşayan erkek Alman turist, evinde ölü bulundu
ASAYİŞ 12.11.2019, 20:52 12.11.2019, 21:14
Mehmet AL
OLAY, bu gün saat 10:00 sıralarında Obgöl Mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. Yerleşik olarak yaşayan 75 yaşındaki Alman Ludwrg Reınhold Hılman Hundsdorfor, evinden bir süre çıkmayınca komşuları şüphe duydu. Bunun üzerine apartman sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oturma odasında Alman Hundsdorfor'un cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından Hundsdorfor'un cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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