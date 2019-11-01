Alanya’da Alman turist evinde ölü bulundu

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre; Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik olarak yanlız yaşayan 62 yaşındaki Alman turist kadın Sıgrıd Berk'den üç gün haber alamayan komşuları, jandarmaya haber verdi. Eve giren jandarma ve sağlık ekipleri yatak odasında cansız yatan Sıgrıd Beck'in öldüğünü belirledi. Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’nca yapılan incelemenin ardından Beck'in cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.