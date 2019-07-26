Alanya'da Alman turist direğe çarptı: 3 yaralı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre: Kaza dün saat 14:30'da Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. 51 yaşındaki Alman turist Hudo Prohl sevk ve idaresindeki 07 NCU 87 plakalı otomobil seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucunda sürücü Hudo Prohl, otomobilde bulunan 18 yaşındaki Phılıp Prohl, ve 13 yaşındaki Markk Prohl yaralandılar. yaralanan 3 Alman vatandaş için çevredeki vatandaşlar tarafından çağırılan 112 acil sağlık ekiplerince Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 18:50