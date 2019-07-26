Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre: Kaza dün saat 14:30'da Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. 51 yaşındaki Alman turist Hudo Prohl sevk ve idaresindeki 07 NCU 87 plakalı otomobil seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucunda sürücü Hudo Prohl, otomobilde bulunan 18 yaşındaki Phılıp Prohl, ve 13 yaşındaki Markk Prohl yaralandılar. yaralanan 3 Alman vatandaş için çevredeki vatandaşlar tarafından çağırılan 112 acil sağlık ekiplerince Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Alanya'da Alman turist direğe çarptı: 3 yaralı
Alanya'da Alman turist otomobille seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda elektrik direğine çarpması sonucunda araçta bulunan 3 kişi yaralandı
Mehmet AL