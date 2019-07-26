Alanya'da Alman turist direğe çarptı: 3 yaralı

Alanya'da Alman turist otomobille seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda  elektrik direğine çarpması sonucunda araçta bulunan 3 kişi yaralandı

Alanya'da Alman turist direğe çarptı: 3 yaralı
banner404

Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre: Kaza dün saat 14:30'da Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. 51 yaşındaki Alman turist Hudo Prohl sevk ve idaresindeki 07 NCU 87 plakalı otomobil seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucunda sürücü Hudo Prohl, otomobilde bulunan  18 yaşındaki Phılıp Prohl, ve 13 yaşındaki Markk Prohl yaralandılar. yaralanan 3 Alman vatandaş için çevredeki vatandaşlar tarafından çağırılan 112 acil sağlık ekiplerince Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 18:50
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
  1. EKONOMİ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472