Alanya'da alacak verecek meselesinde kan aktı!

Alanya’da dün gece saatlerinde iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralandı

Alanya'da alacak verecek meselesinde kan aktı!
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre olay, Damlataş Mevkii’nde bulunan Gök Kuşağı Parkı’nda dün saat 23.00'de meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, 37 yaşındaki Murat B., C.Ö tarafından silahla dizinden yaralandı. C.Ö., tarafından vurulan Murat B. Özel Anadolu Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli C.Ö. ise Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerince sabah saat 07.00’de çarşı merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. şüpheli C.Ö.’nün sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019, 11:41
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