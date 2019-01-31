Mehmet AL
OLAY Alanya'nın Oba Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. 30 yaşındaki Adem B., aralarında alacak verecek meselesi olan Fevzullah Ö. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Adem B. tarafından karnından bıçaklanan 27 yaşındaki Fevzullah Ö., ağır yaralandı. Adem B. olay yerinden kaçarken karnından bıçaklanarak ağır yaralanan Fevzullah Ö. çağırılan 112 acil ambulansla ALKÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Adem B. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. Adem B. polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alanya'da alacak davası kanlı bitti!
Alanya'da bir şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi edilirken şüpheli Adem B., yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı
Mehmet AL