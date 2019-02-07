Alanya’da akıl almaz soygun! 3 kilo altınla sırra kadem bastılar

EDİNİLEN bilgiye göre olay Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde bugün sabaha karşı saat 04.00 sularında meydana geldi. Menderes Bulvarı, Belediye Caddesi üzerinde bulunan İsmail Topuz’a ait kuyum mağazasına giren kişi ya da kişiler, işletmeden piyasa değeri 900 bin TL olan altın çaldılar. Elektronik kepenk bulunan işletmenin şifresini, kepenkin takıldığı sırada yolun karşısına geçerek kamera ile kayıt altına alan şüpheliler, daha sonra gece saatlerinde şifreyle kepenki açarak kuyum mağazasına girdiler. Ellerinde bulunan demir parçasıyla iç kapıyı da açan şüpheliler, alarmın devreye girmesi ve başka bir işletmede görevli gece bekçisinin kendilerini fark etmesi sonucu kısa sürede vitrinde bulunan ürünleri alarak olay yerinden kaçtılar. Bu sırada dükkanın bulunduğu binada ikamet eden ve kısa süre önce bir operasyon geçiren dükkan sahibi Topuz ise güçlükle aşağıya indi. Ancak Topuz, dükkanının soyulmasına engel olmadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Alanya Kuyumcular Odası ise, üyelerini elektronik kepenk kullanımı ve ürünlerini vitrinde bulundurmamaları konusunda uyardı.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2019, 14:54