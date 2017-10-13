Alanya'da akıl almaz dolandırıcılık iddiası

KONUYLA ilgili Jandarmaya şikayette bulunduğunu söyleyen Atan, kredi kartını son olarak Antalya Hava Limanı çevresindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt alırken kullandığını ifade etti. Atan, kartını kopyalayan dolandırıcıların, bir GSM fatura firmasından 4 kez ödeme yaparak parayı çektiklerini söyledi. Atan, "Vatandaşlarımız telefonlarına gelen mesajları okumadan silmesinler. Benim en büyük hatam bankadan gelen mesajı okumadan silmek oldu. Eğer mesaj geldiğinde okumuş olsaydım, ilk para çekimden sonra 3 kez daha para çekilmesini önleyebilirdim. İnşallah dolandırıcılar kısa zamanda yakalanarak mağduriyetim önlenir" dedi.
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