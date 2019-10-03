Alanya'da acılı eş mezarda feryat etti: 'Eşimi katlettiler'

Mehmet AL

ALANYA'DA trafik kazası sonrası sağ kolunda parçalı kırık oluşan ve gittiği üç hastanede geçirdiği bir dizi operasyon sonrasında beyin kanaması geçirip komaya giren diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın uzun süren yaşam mücadelesini kaybetti. Urhan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

ALANYA'DA GAMZE İÇİN GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Hayatını kaybeden 49 yaşındaki diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın cenazesi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hastanesi karşısındaki Belediye Morgu önünde ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazına Diş Hastanesi Başhekimi, doktorları, çalışanları ve sevenleri katıldı. Cenazesi ise Aşağı Oba Mezarlığı’na öğle namazına müteakip defnedildi. Aslen Konyalı olan ve 7 yaşında bir kız çocuğu olan başarılı diş hekimi, 3 yıldır Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapıyordu. Urhan’ın vefat haberi sonrası Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanları da büyük üzüntü yaşadı. Eşini kaybeden Halis Urhan eşinin tabutunu taşırken gözyaşlarını tutamadı. Urhan, eşinin mezarından ayrılmazken mesai arkadaşları mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu.

'EŞİMİ KATLETTİLER ADALET İSTİYORUM'

Eşini kaybeden Halis Urhan basın mensuplarına yaptığı açıklamasında, "Eşim resmen katledildi. Adalet istiyorum. 7 yaşındaki kızım ben üzülmeyeyim diye annesinin adını almıyor. Bu çok büyük acı. BİMER'e CİMER'e yazdım. Ben adalet istiyorum. İşte eşim burada mezarda yatıyor. Bunun hesabını kim verecek? Hukuki işlem başlattım. İnşallah adalet yerini bulur. dedi

NELER OLMUŞTU?

Alanya'da 12 Eylül 2018 tarhinde gerçekleşen kazada arka koltukta oturan Gazme Uğurlu Urhan yaralanmıştı. İlk müdahalesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yapılan Urhan'ın sağ kolunda, omuz altında parçalı kırık olduğu belirlenerek alçıya alınmıştı. Urhan’ın eşi, TUBİTAK’tan emekli mühendis Halis Urhan, ertesi gün hastaneye giderek yeniden röntgen çekilmesini istemiş, çekilen röntgende yanlış alçı nedeniyle kemiklerin kaydığı belirlenmişti. Tekrar yapılan ameliyatta yaşandığı iddia edilen birçok aksaklık sonucu Urhan’ın kolundaki atardamar kesilmişti. Ameliyatta nabzı duran Gamze Uğurlu Urhan, Alanya Başkent Hastanesi'ne sevk edilmişti. Alanya Başkent Hastanesi'nde gece yarısı ilk damar nakli için ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan, ‘düşük bir nabız var’ denildikten sonra yapılan damar naklinin başarılı olmadığı iddia edilmiş, Urhan'a 16 Eylül'de ikinci kez damar nakli gerçekleştirilmişti. Nakil sonrasında kolda yoğun ödem tespit edilmiş ödemin damarlara zarar vermemesi için cerrahi operasyonla kasların çevresindeki zarları kol boyunca yırtılmıştı.