Alanya'da acılı babadan 'Ranzadan düştü' iddiasına tepki

ALANYA'NIN Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde bulaşıkçı olarak çalışan Erdal Keleş, iki hafta önce, iddiaya göre, uyuduğu ranzanın alt katından düşünce fenalaştı. Otel çalışanlarının çağırdığı ambulansla özel hastaneye götürülen Keleş, yoğum bakım ünitesinde tedaviye alındı. 13 gündür hastanede tedavisi süren Keleş, dün gece yaşamını yitirdi. Keleş'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsinin ardından Erdal Keleş'in cenazesi, babası Necati Keleş tarafından alındı. Oğlunun ranzadan düştüğüne inanmadığını söyleyen Necati Keleş, "Günlerdir hastane önünde 'oğlum iyi olacak mı' diye beklerken, cenazesi çıktı. Kendilerinden şikayetçiyim" dedi. Erdal Keleş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Karabük'e götürüldü.





Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2019, 13:52