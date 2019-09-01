Alanya'da 63 yaşındaki adam denizde boğuldu

Mehmet AL

ALANYA'DA sabah saat 07:00'de Kestel Mahallesi'nde serinlemek için denize giren 63 yaşındaki Ömer Canlı bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Çırpındığını fark eden çevredekiler yüzerek ulaştıkları Canlı'yı kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Canlı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ömer Canlı'nın cesedi savcılık ve jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.