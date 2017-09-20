Alanya'da 60 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Haber: Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalarda, Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde H.D(60) ait ikametinde Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği ve yetiştirdiği bu bitkileri kurutarak uyuşturucu esrar maddesi olarak sattığının tespit edilmesi üzerine operasyon yapıldı. 60 yaşındaki şüpheli H.D'nin ikametinde yapılan aramada bahçede ekili 35 kök Hint keneviri bitkisi ve evinde 466 gram kurutulmaya bırakılmış hazır esrar maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu paketlemek için şeffaf kilitli poşetler ele geçirildi. H.D yakalanarak göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 60 yaşındaki H.D nöbetçi mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.