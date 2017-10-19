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Alanya'da 55 yaşındaki hamal uyuşturucudan tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Amirliği Ekipleri şüphe üzerine bir kişinin yapılan GBT sorgusunda uyuşturucu suçundan arandığı tespit edilmesi üzerine yakalanarak göz altına alındı

Alanya'da 55 yaşındaki hamal uyuşturucudan tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Amirliği Ekipleri şüphe üzerine bir kişinin yapılan GBT sorgusunda uyuşturucu suçundan arandığı tespit edilmesi üzerine yakalanarak göz altına alındı

19 Ekim 2017 Perşembe 11:27
Alanya'da 55 yaşındaki hamal uyuşturucudan tutuklandı
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Haber: Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Amirliğine bağlı ekipleri Hacet Mahallesi üzerinde şüphe üzerine durdurdukları 55 yaşındaki A.D yapılan GBT sorgusunda Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nce Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan arandığı tespit edilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı.
HAMALLIK YAPTIĞIM İÇİN TELEFONLA ÇAĞIRILIM 
Polis tarafından yakalanan A.D Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadesinde 'Uyuşturucu madde satmış değilim.' Ben hamallık yaptığım için genelde evde olurum. Telefonla aranarak
işe çağırıldığım için böyle bir görüşme yapmış olabilirim' dedi.
KAÇMA ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI
Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde ifadesi alınan şüpheli A.D, üzerine atılı uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma vaya sağlama suçunu işlediğine dair somut olgular bulunması, sabit bir adresinin bulunmaması ayrıca kaçma şüphesi altında görülmesi, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacak oluşu hususları dikkate alınarak sanık A.D CMK 100 maddesi uyarınca tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Son Güncelleme: 19.10.2017 11:42
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Alanya İlçe Emniyet MüdürlüğüDevriye Amirliği EkipleriUyarıcı Madde Ticareti Yapma
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