Alanya’da 3 otele sahte içki baskını

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Arama ve el koyma” kararına istinaden düzenlenen operasyonlar kapsamında Konaklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otele baskın düzenlendi. Yapılan aramada toplanda 650 litre olmak üzere 13 adet 50 litrelik TAPDK bandrolü bulunmayan fıçı bira, 80 litre alkol şüphelisi sıvı (Votka-Cin), pet şişe içerisinde votka aroması ele geçirildi. Olayla ilgili Osman T. gözaltına alındı.

256 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Avsallar Mahallesi, İncekum Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde gümrük kaçağı, sahte içki olduğu yönünde bilgi alan KOM ekipleri, sözkonusu otele yaptıkları baskında toplamda 187 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı, sahte içki ele geçirildi. Olaya ilgili iş yerinin satın alma sorumlusu olarak görev yapan Uğur Ç. gözaltın alındı. Uğur Ç., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Son olarak Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yine Konaklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir başka otele kaçak içki baskını düzenlendi. Toplamda 69 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı, sahte içkinin ele geçirildiği otelde barmen şefi olarak görev yapan Taner D. gözaltına alındı. Taner D., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.