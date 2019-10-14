Alanya’da 2 motosikletİn feci kazası: 3 yaralı 

Mehmet AL

KAZA, dün saat 23.30 sıralarında Payallar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Fatih D. (20) idaresindeki 07 NHT 17 plakalı motosiklet aynı yönde ilerleyen Mehmet E. E. (18) kullandığı 07 HUV 02 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada Fatih D. ile diğer sürücü Mehmet E. E. ve arkasında bulunan Ersin K. (30) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan 3 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.