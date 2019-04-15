Alanya’da 2 katlı ahşap ev cayır cayır yandı!

Alanya'da 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Alanya’da 2 katlı ahşap ev cayır cayır yandı!
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Mehmet AL/FOTOĞRAFLI
YANGIN öğle saatlerinde Alanya’nın kırsalındaki Bayır Kozağacı Mahallesi Merkez mevkiindeki Hayri Yazar’a ait 2 katlı bir ahşa binada meydana geldi. Bir anda büyüyen yangın, paniğe neden oldu. Dumanların yükseldiğini gören çevredekileri 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine geldi. 3 itfaiye aracı ve 7 personel ile müdahale edilen yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle evde büyük oranda maddi hasar oluştu.

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