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Alanya’da 2 günde 2 intihar

Alanya’da 2 gün içerisinde 2 kadın psikolojik sorunları nedeniyle çok sayıda hap içerek intihar etmek istedi

Alanya’da 2 günde 2 intihar

Alanya’da 2 gün içerisinde 2 kadın psikolojik sorunları nedeniyle çok sayıda hap içerek intihar etmek istedi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:23
Alanya’da 2 günde 2 intihar
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MAHMUTLAR Mahallesi’ndeki bir evde dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 23 yaşındaki B. Ş. isimli kız evde kimsenin olmadığı sırada çok sırada hap içerek intihara teşebbüs etti. Bir süre sonra eve yakınları B. Ş. yerde baygın halde bulması üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B. Ş.’i ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan B. Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. 
İkinci intihara teşebbüs ise önceki gün öğle saatlerinde İncekum Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  evde kimsenin olmadığı sırada bunalıma giren 18 yaşındaki A. C. isimli kız çok sayıda hap içerek intihar etmek istedi. Bir süre sonra baygınlık geçiren A. C.’yi  gören yakınları sağlık ekipleri haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, A. C.’yi ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek, tedaviye alındı. A. C.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Son Güncelleme: 17.07.2017 11:30
Anahtar Kelimeler:
AlanyaHap
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