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Alanya'da 2 cezaevi firarisi yakalandı

Alanya'da cezaevi firarileri Hamit.T (22) ve Nadir.B (20), Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekiplerince kaldıkları evde kıskıvrak yakalanan cezaevi firarileri tutuklandı

Alanya'da 2 cezaevi firarisi yakalandı

Alanya'da cezaevi firarileri Hamit.T (22) ve Nadir.B (20), Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekiplerince kaldıkları evde kıskıvrak yakalanan cezaevi firarileri tutuklandı

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:52
Alanya'da 2 cezaevi firarisi yakalandı
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekipleri, cezaevinden firar eden iki hükümlünün Alanya'da olduğunu öğrendi. Hırsızlık, basit yaralama ve yağma suçundan 8 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hamit T, 8 Ağustos 2017 tarihinde açık cezaevinden firar ettikten sonra dün gece iskelede yakalandı. Nitelikli Cinsel Suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nadir B.ise  üç gün önce açık cezaevinden kaçtıktan sonra Atatürk caddesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 cezaevi firarileri Hamit.T, ve Nadir.B, Basın mensuplarının görüntü alırken gülerek Adliye'ye girdiler. 2 cezaevi firarisi tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Son Güncelleme: 06.01.2018 15:03
Anahtar Kelimeler:
AlanyaFirar
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