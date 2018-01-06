Alanya'da 2 cezaevi firarisi yakalandı

Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekipleri, cezaevinden firar eden iki hükümlünün Alanya'da olduğunu öğrendi. Hırsızlık, basit yaralama ve yağma suçundan 8 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hamit T, 8 Ağustos 2017 tarihinde açık cezaevinden firar ettikten sonra dün gece iskelede yakalandı. Nitelikli Cinsel Suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nadir B.ise üç gün önce açık cezaevinden kaçtıktan sonra Atatürk caddesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 cezaevi firarileri Hamit.T, ve Nadir.B, Basın mensuplarının görüntü alırken gülerek Adliye'ye girdiler. 2 cezaevi firarisi tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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